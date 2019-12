A responsável acrescentou que esta operação envolveu oito equipas, com um total de 25 pessoas, e que a ordem dos Médicos foi convidada a acompanhar as fiscalizações.

“O processo inquérito está em curso”, disse a responsável.

Segundo as conclusões do inquérito feito pela ARSLVT, a clínica Ecosado, em Setúbal, onde o obstetra Artur Carvalho fez as ecografias do bebé que nasceu com malformações graves, “recebeu as requisições não tendo qualquer convenção com a ARSLVT”.

“As requisições do SNS utilizadas na Ecosado foram faturadas por outra clínica, conferidas através dos SPMS - Centro de Controlo e Monitorização do SNS e pagas pela ARSLVT a essa segunda entidade”, apontam as conclusões do inquérito instaurado por factos relacionados com o caso do bebé Rodrigo.

Esta segunda clínica faturou as requisições ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) sem ter prestado o correspondente serviço, segundo a ARSLVT, que já anunciou a cessação da convenção existente com esta clínica.