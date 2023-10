"No dia 19, com a passagem da depressão ALINE, prevê-se que o vento sopre de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul a partir da manhã, com rajadas que poderão superar os 100 km/h, em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve", informa o IPMA através de comunicado.

Para além das rajadas fortes, a chuva também vai aparecer na passagem da depressão ALINE, com o IPMA a prever que esta seja "por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada no litoral das regiões Norte e Centro, logo a partir da tarde do dia 18, estendendo-se ao restante território a partir da madrugada do dia 19 e aumentando de frequência e intensidade durante a tarde desse dia".

Devido a esta situação meteorológica gravosa, foram emitidos avisos laranja de "vento, precipitação e de agitação marítima, que irão ser atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o acompanhamento das previsões meteorológicas e a precaução de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo".