"Assim, durante o dia de hoje, com a aproximação de uma superfície frontal fria, prevê-se a ocorrência de períodos de chuva no continente, em especial nas regiões Norte e Centro, passando a regime de aguaceiros no dia 17 com a passagem da referida superfície frontal de norte para sul. A precipitação nos dias 17 e 18 será de neve acima de 800/1100 metros de altitude no Norte e Centro, descendo gradualmente a cota para 500/700 metros de altitude, podendo acumular quantidades significativas no solo", lê-se no comunicado do IPMA, que salienta também a descida de temperatura nos próximos dias.

"A temperatura irá descer significativamente entre os dias 17 e 19, com valores de temperatura mínima abaixo dos 5°C na generalidade do território, sendo entre -5 e 0°C no interior Norte e Centro, e entre 5 e 8°C nas regiões do litoral. A temperatura máxima deverá variar entre 5 e 12°C na generalidade do território, sendo até 14°C no litoral da região Sul e podendo ser inferior a 5°C em alguns pontos do interior Norte e Centro. Salienta-se que esta descida de temperatura, em conjunto com o vento forte que se fará sentir, dará origem a um maior desconforto térmico", revela o IPMA.

Também hoje o IPMA indicou que os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão passar de aviso laranja para vermelho a partir de terça-feira à noite devido à agitação marítima

Estes sete distritos, que estão sob aviso laranja, vão passar a aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, a partir das 21h00 de terça-feira e até às 06h00 de quarta-feira devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de noroeste com 6,5 a 7,5 metros de altura significativa, podendo atingir a altura máxima de 12 a 14 metros.

Os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima forte até às 18h00 de terça-feira passando depois a aviso laranja até às 00h00 de quinta-feira.

Sob aviso laranja estão ainda os distritos de Castelo Branco e da Guarda devido à previsão de vento de oeste com rajadas até aos 120 quilómetros por hora nas terras altas entre as 21h00 de hoje e as 06:00 de terça-feira.