A deputada federal do Brasil Flordelis dos Santos de Souza foi constituída arguida como mandante do assassínio do seu marido e pastor evangélico. Anderson do Carmo morreu com 30 tiros. O crime chocou o país no ano passado. Sete filhos e uma neta de Flordelis foram presos.

