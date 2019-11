A eleição de Gleisi Hoffmann deu-se no sétimo congresso do PT, que decorreu entre sexta-feira e domingo, na Casa de Portugal, em São Paulo.

O congresso do PT culminou após três dias de debates e reuniões internas com convidados de partidos de esquerda do Brasil e do exterior, incluindo o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), representado pelo o antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Rodriguez Zapatero (2004-2011).

O encontro do PT foi encerrado com eleições internas para a liderança do partido, nas quais Gleisi Hoffmann obteve 558 votos (71,74%), graças ao apoio firme de Lula da Silva, que foi a figura central do congresso, depois de ter saído em liberdade no início do mês, após um ano e meio de prisão por acusações de corrupção.

Hoffmann derrotou a deputada Margarida Salomão, que conseguiu 131 votos (16,79%), e Valter Pomar, ex-secretário executivo do Foro de São Paulo, organização formada por partidos de esquerda do continente sul-americano, e que recebeu 91 votos (11,67%).