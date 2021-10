Um deputado do Partido Conservador foi hoje esfaqueado várias vezes num incidente durante audiências com eleitores em Leigh-on-Sea, no sudeste de Inglaterra, acabando por não resistir aos ferimentos.

David Amess, de 69 anos, foi atacado na Igreja Metodista de Belfairs, em Leigh-on-Sea, onde realizava audiências com eleitores. Estas audiências são realizadas regularmente por todos deputados britânicos para conhecer problemas que os cidadãos queiram apresentar, sendo abertas a qualquer pessoa. Um homem entrou no espaço onde o deputado se encontrava e esfaqueou-o várias vezes. O deputado acabou por não resistir aos ferimentos e acabou por morrer no local, diz o The Guardian, que informa também que a polícia de Essex deteve um homem. "Fomos chamados após relatos de um esfaqueamento em Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, pouco depois das 12h05 de hoje. Os polícias chegaram ao local logo depois, prenderam um homem e recuperaram uma faca. Ele está atualmente sob custódia", foi referido. Segundo as autoridades, não devem existirem mais pessoas envolvidas no ataque. David Amess, de 69 anos, casado e pai de cinco filhos, representava a circunscrição de Southend West no condado de Essex. Era deputado desde 1983, católico, opositor ao aborto e defensor dos direitos dos animais, tendo também feito campanha pelo 'Brexit'. Em 2016, a deputada do Partido Trabalhista Jo Cox foi assassinada por um militante de extrema-direita uma semana antes do referendo que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia. Dois outros deputados, o Liberal Democrata Nigel Jones, em 2000, e o trabalhista Stephen Timms, em 2010, foram vítimas de ataques com facas, tendo ambos sobrevivido, embora um assessor de Jones tenha morrido ao tentar protegê-lo.