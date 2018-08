O desabamento de uma laje num prédio em obras, na freguesia da Misericórdia, em Lisboa, fez hoje um morto e um ferido, avançou, em declarações à imprensa, o comandante dos Sapadores dos Bombeiros de Lisboa, Pedro Patrício.

Segundo a mesma fonte, os dois feridos neste incidente eram trabalhadores da obra em curso neste prédio.

O ferido ligeiro é um homem de 61 anos, que foi transportado ao hospital de São José e o trabalhador que morreu terá também cerca de 60 anos, indicou fonte do INEM à Lusa.

O corpo da vítima mortal ainda não foi recolhido porque não estão reunidas as condições de segurança para que tal aconteça, adiantou Pedro Patrício. Neste momento, há ainda perigo de ruírem partes da fachada do prédio, acrescentou, projetando também que a retirada do corpo da vítima mortal poderia "levar entre meia a uma hora".

Os técnicos vão fazer agora também uma avaliação rigorosa à segurança estrutural de edifício, segundo a mesma fonte.

Segundo a PSP, o alerta para o desabamento foi dado às 17:15 e ficaram “na altura duas pessoas soterradas”.

À Lusa, o INEM adiantou que o acidente foi provocado pela “queda de uma laje”, que atingiu dois trabalhadores.

No local estão ainda, de acordo com a PSP, operacionais do INEM, Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e da Polícia Municipal.

O trânsito está totalmente cortado na rua do Merca-Tudo, condicionado na Calçada Marquês de Abrantes e cortado numa das vias da Avenida D. Carlos I, nas imediações do local do acidente.

Segundo o site da Proteção Civil, no local encontravam-se, pelas 18h20, 38 operacionais, apoiados por 13 veículos.

[Notícia atualizada às 20:09]