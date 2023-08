Em entrevista ao canal norte-americano CNBC, o governador da Flórida, Ron DeSantis, sublinhou que: "Eles estão a processar o estado da Flórida. Eles vão perder este processo".

Quando questionado sobre o que diria ao CEO da Disney, o governador afirmou "o que eu diria é 'desista do processo'".

"Este é um ótimo sítio para fazer negócios", disse DeSantis, apresentando o estado norte-americano como uma das principais economias dos Estados Unidos da América (EUA).

"Todos os concorrentes da Disney saem-se muito bem aqui, a Universal, o SeaWorld. E estes não tiveram os mesmos privilégios especiais que vocês", afirmou DeSantis. "Portanto, tudo o que queremos fazer é tratar todos da mesma forma e vamos seguir. Estou totalmente bem com isso. Mas não estou bem em dar privilégios extraordinários a uma empresa em especial, à custa de todas as outras", disse.

Estes privilégios estão relacionados com o distrito fiscal especial da Walt Disney World, que se tornou um campo de batalha importante na longa disputa do governador com um dos principais empregadores do seu estado.

O governador e os seus aliados atacaram o distrito - que permitia que o parque temático na área de Orlando basicamente autogovernasse as suas operações desde a década de 1960 - logo depois da Disney criticar um polémico projeto de lei educativo do estado apoiado pelo Partido Republicano no ano passado.

Na altura, o então CEO da Disney, Bob Chapek, manifestou-se contra esta legislação, que limitava a discussão em sala de aula sobre género e orientação sexual, e que foi apelidada "Don't Say Gay" ("Não diga gay") pelos mais críticos. Depois do projeto de lei ser aprovado em março de 2022, a Disney prometeu ajudar a revogá-lo.

Em fevereiro, DeSantis assinou um outro projeto de lei que colocava o distrito sob o seu controlo, permitindo que este passasse a escolher a dedo o seu conselho de supervisores de cinco membros. O novo conselho acusou a Disney de não permitir o poder da administração estadual, ao fechar acordos de desenvolvimento de longo prazo. Em abril, o conselho de DeSantis votou pela anulação desses contratos, levando a Disney a abrir um processo num tribunal federal.

A empresa alega que DeSantis "orquestrou a cada passo" uma campanha de retaliação do governo "como punição pelo discurso protegido da Disney".

DeSantis e os outros réus no processo pediram o arquivamento do caso.

Salienta-se que DeSantis frequentemente invoca esta batalha com a Disney na campanha eleitoral para candidato republicano em 2024 e já várias vezes acusou a Disney de sexualizar crianças.