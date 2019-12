Atualmente, os médicos dispõem de dois tipos de analgésicos que prescrevem em função da gravidade da dor: os anti-inflamatórios não esteroides (como ibuprofeno ou Aspirina) para tratar dores leves, e opiáceos os casos de grande gravidade.

Contudo, salientou, "no meio há toda uma série de quadros crónicos órfãos de tratamento, como as dores neuropáticas (..) para as quais nenhum dos tratamentos disponível é bastante eficaz”.

Os medicamentos à base de THC são eficazes contra estes problemas de saúde, mas os efeitos colaterais limitam o seu uso.

Por isso, uma solução que evite sequelas indesejadas dos canabinóides teria potencialmente “um impacto significativo", defendeu o investigador.

"Solicitamos a patente porque há a possibilidade de chegar à clínica com essa estratégia experimental", disse Maldonado, que confessou que o composto já gerou interesse no setor farmacêutico.

A investigação foi financiada pelo programa Caixaimpulse, iniciativa da Fundação La Caixa e da Caixa Capital Risc, para promover a transferência de conhecimento nas áreas da saúde e biomedicina.