O salão de banquetes foi escavada nas últimas semanas na zona central de Pompeia, conta a agência de notícias ANSA.

A divisão descoberta apresenta um friso quase em tamanho real. A pintura representa a procissão de Dionísio, com as Bacantes, dançarinos, caçadoras e jovens sátiros de orelhas pontiagudas.

Surge ainda uma mulher mortal que, através de um ritual noturno, seria iniciada nos mistérios de Dionísio, o deus que morre e renasce, prometendo o mesmo aos seus seguidores.

Com a erupção do Monte Vesúvio, em 79 d.C., as cinzas vulcânicas enterraram Pompeia, preservando perfeitamente as casas, os edifícios públicos, os artefactos e até os residentes da cidade romana, até à sua descoberta no final do século XVI.