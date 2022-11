Três bombeiros sofreram hoje ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um veículo de combate a incêndios, ocorrido durante uma formação, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 17:08, ocorreu num caminho rural na zona de Pinhal de Frades, concelho do Seixal. Segundo a mesma fonte, o despiste do veículo ocorreu durante uma ação de formação de bombeiros e os três operacionais eram os ocupantes da viatura. O veículo acidentado pertence aos Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, adiantou, precisando que os três operacionais feridos são cada um deles das corporações do Seixal, Cacilhas e Almada. Dois dos feridos foram transportados para as urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e o outro para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, acrescentou a fonte. As operações de socorro mobilizaram meios e operacionais dos Bombeiros do Seixal e de Amora e da Câmara do Seixal, num total de oito elementos, apoiados por cinco veículos.