A proposta da ‘Pro League’ é a de terminar a época e declarar finais as classificações no momento em que a prova foi suspensa, com o Club Brugge em primeiro, com 15 pontos de avanço para o segundo classificado, o Gent.

Com a Liga a uma jornada de avançar para os ‘play-offs’ finais, aquele organismo disse que vai respeitar as decisões tomadas a nível nacional, hoje confirmadas por Wilmès.

“A ‘Pro League’ toma nota da decisão hoje tomada pelo Conselho de Segurança Nacional, que planeia suspender as competições até 31 de julho. Obviamente, a Liga e os clubes vão respeitar esta decisão”, pode ler-se numa nota da organização.

A Liga da Bélgica foi a primeira a anunciar a intenção de encerrar o campeonato e entregar o título, no caso ao Club Brugge, mas esta decisão aguarda ainda ratificação em assembleia-geral, marcada para meados de maio, após avisos da UEFA, que continua a querer reatar as provas durante o verão.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.