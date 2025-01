“Em resultado de uma altercação, um homem com cerca de 30 anos foi esfaqueado em várias zonas do corpo na via pública, tendo o óbito sido declarado no local. Durante o incidente uma criança de 3 anos ficou ferida numa mão”, adiantou a mesma fonte.

O alerta para o incidente, que ocorreu na Rua João Amaral, na Ameixoeira, foi dado às 21h07, tendo o suspeito sido intercetado e detido posteriormente.

O homem deverá ser presente hoje a tribunal.

Fonte do Cometlis adiantou que a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.