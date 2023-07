A Polícia Marítima deteve dois homens após terem alegadamente esfaqueado no domingo um jovem numa esplanada próxima da praia de Matosinhos, no distrito do Porto, revelou aquela força policial.

Em comunicado divulgado na noite de domingo, a Polícia Marítima refere que os detidos, de 19 e 24 anos, fugiram após a agressão, tendo sido localizados e identificados a cerca de um quilómetro do bar da praia. Os jovens foram depois encaminhados para a Polícia Judiciária, que está a investigar o caso. A vítima, de 21 anos, recebeu assistência médica no local por profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo depois sido transportada para um hospital. O alerta para um incidente com recurso a uma arma branca na esplanada foi dado às 14:53. Além de elementos do comando da Polícia Marítima de Leixões, estiveram no local elementos da PSP, dos bombeiros voluntários de Leixões e do INEM.