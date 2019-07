Em 2017, o grupo Deutsche Bank registou prejuízos de 497 milhões de euros, sendo que no primeiro trimestre desde ano o resultado líquido subiu 67%, para 201 milhões de euros.

De acordo com o anúncio feito hoje, a reestruturação vai custar 7,4 mil milhões de euros e prevê também a saída do grupo do negócio de ações e a redução do banco de investimento.