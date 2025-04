Nos distritos de Viseu, Vila Real e Aveiro, o aviso devido a períodos de chuva por vezes forte, vai vigorar entre as 06h00 e as 12h00 de sábado, enquanto no Porto, Viana do Castelo e Braga, será entre as 03h00 e as 12h00.

Há também avisos de neve para os distritos da Guarda e Castelo Branco, para entre as 18h00 de hoje e as 06h00 de domingo.

Devido à forte ondulação, o IPMA tem sob aviso os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, até às 06h00 de domingo.