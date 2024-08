Greve de trabalhadores do SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais

Convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares (Norte e Centro), contra a aplicação do Acordo de Empresa (AE) celebrado com a União Geral de Trabalhadores (UGT), por melhores salários e melhores condições de trabalho e pela negociação da revisão do AE celebrado com a Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT) sem perda de direitos.

Têm lugar várias concentrações de trabalhadores dos serviços hospitalares concessionados de lavandaria/rouparia, manutenção, tratamento e recolha de resíduos, e alimentação.

Em Coimbra a concentração foi às 9h00 na entrada principal do Hospital da Universidade de Coimbra. Já e Leira está prevista começar às 12h20 na entrada principal do Hospital Santo André.

No Porto começou às 10h00 nos escritórios do SUCH no Porto (rua Eng.º Ferreira Dias, 370) e em Viseu às 9h00 na entrada principal do Hospital São Teotónio.

Greve de médicos ao trabalho suplementar nos Cuidados de Saúde Primários

Convocada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM) em resposta à falta de vontade do Ministério da Saúde em negociar os pontos fundamentais para os médicos, a greve abrange todos os médicos do Sistema Nacional de Saúde (SNS), das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e os que trabalham na Medicina Legal, nas Forças Armadas e nos Serviços Prisionais.

A FNAM reivindica a reposição do período de trabalho semanal de 35 horas, a atualização da grelha salarial, a integração dos médicos internos na categoria de ingresso na carreira médica e a reposição dos 25 dias úteis de férias por ano e de cinco dias suplementares de férias, quando gozadas fora da época alta.

A greve teve início a 23 de julho e termina a 31 de agosto.

Greve/concentração de enfermeiros na ULS do Médio Tejo

O Conselho de Administração (CA) da ULS Médio Tejo solicitou, após o pré-aviso para a greve de 16 de agosto, uma reunião ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses que se concretizou a 13 de agosto.

Nesta reunião voltaram a colocar problemas em que reafirmam que as administrações das ULS têm autonomia para decidir e resolver, designadamente, o pagamento dos retroativos desde 2018.

Dos vários problemas, a administração apenas se comprometeu a atribuir mais um dia de férias (por cada 10 anos de serviço) aos enfermeiros com CIT e, ainda assim, só a partir de 1 de janeiro de 2025.

Mesmo no que diz respeito ao pagamento do regime de prevenção, cuja lei existe desde 1979, e que a ULS não está a cumprir, não foram capazes de tomar a única decisão possível, ou seja, a aplicação da referida lei.

A concentração estava prevista para as 11h00 em frente ao Hospital de Tomar.

Greve na Easyjet

Greve convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) na companhia aérea easyJet arranca hoje e pode, até sábado, afetar os voos da transportadora aérea.

O SNPVAC convocou três dias de greve para todos os voos realizados pela easyJet, bem como para os demais serviços a que os tripulantes de cabine estão adstritos, "cujas horas de apresentação ocorram em território nacional com início às 00h01 do dia 15 de agosto e fim às 24h00 do dia 17 de agosto", segundo o pré-aviso entregue no dia 31 de julho.

Assim, um voo que tenha origem fora de Portugal, com destino, por exemplo, a Lisboa e regresso à base de origem não está abrangido pelo pré-aviso de greve.

A easyJet, por sua vez, disse que planeia operar 62% dos voos programados com origem ou destino em Portugal antes da greve de tripulantes de cabine, o que inclui os não abrangidos pelo pré-aviso de greve.

"Devido a esta ação de greve desnecessária, a easyJet teve de cancelar alguns voos do seu programa. No entanto, a companhia aérea planeia operar 62% do seu programa de voos em Portugal durante o período da greve", referiu, numa nota enviada à Lusa.

Questionada pela Lusa, a easyJet esclareceu que "os 62% referem-se à operação original de voos programados com origem ou destino em Portugal antes da greve", ou seja, "a companhia prevê operar 62% dos voos originalmente programados que tocam em Portugal".

"Entre 15, 16 e 17 de agosto, estávamos a planear 1.138 voos de e para Portugal, mas tivemos de cancelar 232 voos devido à greve. Isto significa que, de e para Portugal, estamos a planear voar 906 voos", disse a transportadora.

Greve na CP

A greve na CP – Comboios de Portugal, convocada por dois sindicatos, está a ocorrer hoje todo o dia, em vez de ser apenas ao trabalho extraordinário, como tem sucedido deste dia 9 de agosto, e pode perturbar a circulação de comboios.

A CP já alertou para a possibilidade de "perturbações pontuais na circulação", entre os dias 9 e 31 de agosto.

"Informamos que, por motivo de greve convocada pelos sindicatos Sinfb [Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários] e Stmefe [Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários], entre os dias 9 e 31 de agosto de 2024, preveem-se perturbações pontuais na circulação, podendo ser mais acentuadas no dia 15 de agosto", lê-se num aviso, no 'site' da transportadora.

Greve de trabalhadores dos call center da NOS

Convocada pelo SINTTAV - Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais, abrange trabalhadores da Manpower, Randstad, Synchro e The Bridge (Egor), Rhmais, seja qual for a sua atividade, local de trabalho e regime de horário.

A greve realiza-se em três horários específicos diários - 00h00/2h00, 7h00/11h00 e 14h00/21h00 - com inicio às 00h00 do dia 1 de agosto e até às 2h00 do dia 1 de setembro.

Greve de trabalhadores das empresas do grupo EDP

Convocada pela Federação Intersindical das Industrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas – Fiequimetal, Sindicato Nacional da Indústria e Energia - Sindel, Sindicato da Energia de Portugal – Sinergia, Sindicato Inovação Energética – Sinovae e Sindicato da Indústria e Energia de Portugal – Sirep, por uma valorização das carreiras.

Apesar do pré-aviso de greve abranger todos os trabalhadores das empresas do grupo EDP, ela será observada diariamente em postos de trabalho e horários distintos, por decisão dos trabalhadores.

A greve teve início às 00h00 do dia 5 de julho e termina às 23h59 do dia 31 de agosto.

Greves de trabalhadores dos CTT

Convocadas pelo SNTCT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. Em protesto por melhores condições de trabalho.

Em Coimbra prossegue greve ao primeiro período de trabalho de trabalhadores da logística/transportes do TPRC/Taveiro, escalados em horários de carreiras imobilizadas que vai acontecer até dia 31 de agosto.

Já em Lisboa prossegue greve ao primeiro período de trabalho dos trabalhadores da Logística/Transportes CPL-S Lisboa colocados em horários com intervalo de descanso superior a 45 minutos. Esta até dia 30 de setembro.

Greve de 48 horas de trabalhadores da ERSUC

Os trabalhadores da empresa ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, que recolhe o lixo em 36 municípios dos distritos de Coimbra, Aveiro e Leiria, vão estar em greve na sexta-feira e no sábado, por melhores salários, disse hoje fonte sindical.

“A paralisação de 48 horas é da exclusiva responsabilidade da administração da empresa, que insiste em ignorar a reivindicação dos trabalhadores de melhores salários e condições de trabalho, dignificação profissional, respeito pela contratação coletiva e o fim da precariedade laboral”, indicou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL).

Greve de trabalhadores da carreira de assistente técnico na Loja de Cidadão do Porto

Convocada pelo STFPSN - Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte. Os trabalhadores protestam pela falta de valorização do seu trabalho e das suas funções e exigem o direito à carreira condizente com o grau de complexidade funcional que os trabalhadores executam.

Uma nova greve está agendada para os dias 17 de agosto entre as 8h30 e as 20h00.

*Com Lusa