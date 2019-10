À entrada da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, em Angra do Heroísmo, onde na véspera o executivo açoriano se tinha reunido com o Conselho de Ilha da Terceira, as funcionárias recolhiam as inscrições, acompanhando a população à sala do governante pretendido.

À exceção do presidente do Governo Regional, todos os secretários regionais e o vice-presidente do executivo estiveram disponíveis durante cerca de uma hora e meia para receber a população.

É assim desde que Vasco Cordeiro tomou posse como presidente do Governo Regional, em 2012. Em todas as visitas estatutárias realizadas às ilhas em que não existem sedes de secretarias regionais e nas visitas de trabalho à Terceira, ao Faial e a São Miguel, há lugar na agenda para ouvir diretamente os açorianos.

Desde as obras que esperam por desenvolvimentos às queixas de quem perdeu as poupanças de uma vida, foram diversos os temas que levaram as pessoas a sair de casa num dia de chuva, mas a maior parte optou por fugir dos microfones da comunicação social.

O vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila, que tutela as pastas do emprego e das finanças, foi o mais requisitado neste encontro.

À porta, entre as várias pessoas que aguardavam pela sua vez na fila, estava Pedro Vaz, um dos muitos lesados do Banif nos Açores.