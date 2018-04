Dois requerimentos com caráter de urgência – um do PCP, pedindo a presença do ministro, e outro do BE, pedido a presença de ambos – foram votados hoje, na comissão, e obtiveram a unanimidade dos deputados, da esquerda e da direita.

Em causa estão os resultados provisórios dos concursos ao Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da Direção-Geral das Artes, que o BE considera não serem aceitáveis, e o PCP disse hoje não estar satisfeito com as “declarações ambíguas” do ministro da Cultura, de que não serão abandonadas as estruturas que merecem apoio.

Os resultados provisórios dos concursos ao Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da Direção-Geral das Artes, conhecidos na sexta-feira, têm suscitado protestos de companhias e criadores a nível nacional.

Estes resultados garantem apoio estatal a 50 candidaturas das 89 avaliadas, na área do teatro, ficando de fora 39 estruturas, como o Teatro Experimental de Cascais, o Teatro Experimental do Porto, a Seiva Trupe, o Festival Internacional de Marionetas e Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), O Teatrão e Escola da Noite, em Coimbra, e o Centro Dramático de Évora.