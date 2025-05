“Tivemos três D [do programa do MFA no 25 de Abril, Democratizar, Descolonizar, Desenvolver], que agora passaram a quatro D”, explicou hoje uma das curadoras do evento, Isabel Lucas, destacando o 'D' dedicado a D. Dinis, que vai inspirar a reflexão sobre “o que é a poesia hoje, com poetas a dizerem poesia e a falarem de poesia”.

Além da evocação ao rei poeta, que Leiria lembra a propósito dos 700 anos da morte de D. Dinis, os restantes 'D' da programação vêm, explicou a vereadora da Educação e Cultura de Leiria, “do tema do Projeto Educativo Municipal, multiculturalidade”, que remete para a diversidade, enquanto desenvolvimento e democracia surgem porque se “comemoram os 50 anos do 25 de Abril e também dos 50 anos das eleições livres”.

Anabela Graça salientou “a ligação da literatura ao cinema, à música, à dança”, estabelecida pela Versátil, que se reflete em diversos momentos da programação.

Nuno Artur Silva, que também assume a curadoria da feira, destacou “o grande momento musical que será a homenagem a Carlos Paredes, com o quarteto de Mário Laginha”.

Outro cruzamento será garantido por António Jorge Gonçalves, “que acabou de ganhar o mais importante prémio de ilustração europeu [na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, em Itália], uma espécie de Óscar da ilustração”, e que participa em duas conversas em Leiria.

Também o cinema tem lugar no programa da Versátil, numa parceria com o Leiria Film Fest, que exibe filmes para vários públicos “que dialogam com a literatura e temas da atualidade”. Haverá também uma homenagem e tributo a Paulo Trancoso, presidente da Academia Portuguesa de Cinema.

A ideia de cruzamentos surgirá também num espetáculo especial sobre os 700 anos de D. Dinis, pelo coral infantil Mezzo, e em “A história do soldado”, de Stravinsky, com o ator João Fino e a Orquestra Filarmonia das Beiras.

No total, mais de 30 autores vão estar em Leiria para a feira do livro. Entre os convidados estão André Letria, Inês Fonseca Santos, Sofia Fraga, Valter Lobo, Fernando Alves, Madalena Sá Fernandes, Filipa Leal, Jorge Reis Sá, Rita Taborda Duarte, Alex Cortez e o Poetry Ensemble, João Tordo, Rita Redshoes e Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, que vão apresentar o mais recente volume da coleção “Uma aventura”.

O programa prevê encontros com escritores, sessões de autógrafos, conversas, mas também tertúlias, roteiros, teatro, sessões de poesia, música, cinema e feira do livro, envolvendo sete livrarias de Leiria e uma da Batalha.

“Durante uma semana teremos múltiplas atividades, num programa muito diversificado, muito rico, envolvendo não só os agentes culturais locais, mas também a troca de experiências com quem vem de fora. É extremamente enriquecedor”, antecipou a vereadora Anabela Graça.

Citando José Mário Branco, Nuno Artur Silva concluiu que a intenção de Versátil é “desafiar as pessoas a aparecer, porque há sempre qualquer coisa que está para acontecer”, seja no local central da feira, o Jardim Luís de Camões, como no Teatro José Lúcio da Silva, Teatro Miguel Franco, Black Box, Banco das Artes Galeria, Centro de Diálogo Intercultural ou na praça Rodrigues Lobo.