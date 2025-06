Este volume reúne 157 poemas de 43 autores, e toma para título um verso do poeta e tradutor Hrytsko Chubay (1949-1982), um dos nomes centrais da vanguarda ucraniana nas décadas de 1960 e 1970, no qual descreve o Vertep, manifestação tradicional do teatro de marionetas, com figuras-tipo bem definidas, que se tornou símbolo de resistência no seu país.

"Este Mundo É Um Verstep" tem por objetivo "dar uma visão abrangente e mostrar a diversidade da poesia ucraniana", escreve a não (edições) no texto de apresentação da obra. A seleção abrange textos de poetas nascidos ainda no século XIX, assim como "referentes fundamentais do século XX" e autores da atualidade, "que refletem, através da poesia, sobre a Guerra Russo-Ucraniana (2014-) que ainda perdura".

Entre os autores encontram-se referências da literatura ucraniana, como o influente Bohdan-Ihor Antonych (1909-1937) e Geo Shkurupiy (1903-1037), nome para a expressão modernista, a par do veterano Andriy Sodomora, antigo professor da Universidade de Lviv, que tem entre os seus livros mais recentes "The Tears and Smiles of Things - Stories, Sketches, Meditations".

Autores mais recentes, muitos já nascidos nos anos de 1970 e 1980, são predominantes como Halyna Kruk, também investigadora e tradutora, Iya Kiva, jornalista, Lyuba Yakymchuk, dramaturga, Serhiy Jadan, músico e tradutor, e Viktoriya Amelina, que assumiu a investigação de crimes de guerra, morta aos 37 anos, em 2023, num ataque russo à cidade de Krematorsk.

“Isto não é poesia: Não escrevo poesia / Sou prosadora / Só que a realidade da guerra devora a pontuação / a coerência do enredo / a coerência / Como se na língua caísse um projétil", escreveu Viktoriya Amelina, num dos poemas da antologia.

Entre os autores contam-se ainda Iryna Tsilyk, também cineasta, premiada como melhor realizadora no festival de Sundance em 2020 pelo seu documentário "The Earth Is Blue as an Orange"; Andriy Lyubka, com um passado de atividade política pró-ocidental, autor de "Emergency Room", que também se aventurou pela literatura negra com "Your Glance, Cio-Cio-San", sobre um juiz corrupto; Iryna Shuvalova, uma das mais premiadas da nova geração, autora de “Pray to the Empty Wells”; e Kateryna Babkina, vencedora do prémio Angelus de literatura centro-europeia com o livro "My Grandfather Danced the Best".

Ivan Drach (1936-2018), poeta, argumentista, crítico literário, é outro dos autores presentes nesta antologia. Drach foi um dos fundadores e dirigentes do Rukh - Movimento do Povo da Ucrânia pela Reconstrução (Popular Movement of Ukraine for Reconstruction, na designação internacional), que teve um papel determinante na luta pela independência em 1991.

Hrytsko Chubay (1949-1982), de quem parte o título da antologia, é apresentado como uma das figuras centrais da cultura 'underground' do final da década de 1960 e início da década de 1970, que tem em "Vertep" ("A Peça da Natividade"), uma das suas obras mais populares.

Chubay fez parte do movimento dissidente ucraniano e foi um dos nomes-chave da chamada "cultura não conformista", reunindo em seu redor jovens poetas, escritores, artistas e 'performers' como Oleh Lysheha, também representado na antologia.

Hrytsko Chubay foi preso em 1972 pelo KGB, numa vaga mais dura de repressão do movimento dissidente da Ucrânia. Após a libertação, viu-se isolado e incapaz de encontrar emprego. Morreu em Lviv, aos 33 anos.

"Este Mundo É Um Verstep - Antologia de Poesia Ucraniana" é organizada em núcleos temáticos (o mar, a guerra, as cidades e as musas, entre outros), "rejeitando a limitação mais ou menos previsível de uma simples linha cronológica", explica a editora.

Em 2022, pouco depois da invasão russa, a Casa Fernando Pessoa partilhou no seu 'site', em formato digital, a coletânea "Quando a Primavera Chegar – 10 Poemas de Guerra", a partir de traduções em língua inglesa, onde se encontravam alguns autores da nova antologia, como Halyna Kruk, Kateryna Kalytko e Vasyl Makhn.

A não (edições) tem no seu catálogo escritores como Anne Carson, Derek Jarman, Edwin Morgan, Federico García Lorca, Gertrude Stein, Helder Moura Pereira, Inger Christensen, Isadora Neves Marques, Patti Smith e Paul Auster.