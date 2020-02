A confirmação foi dada pelo Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, numa conferência de imprensa. "Foram hoje validados dois casos suspeitos para investigação, a situação pode alterar-se”, disse Lacerda Sales, adiantando, porém, que tal não significa que venham a confirmar-se. "Portugal não tem nesta fase nenhum caso de infeção", apontou.

Segundo Graça Freitas, a Diretora-Geral da Saúde de Portugal, disse que se tratam de dois indivíduos residentes, ou pelo menos de passagem, pela zona da Grande Lisboa, sendo ambos encaminhados para o Hospital Curry Cabral, unidade de referência para estas situações, onde será realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

No entanto, segundo Graça Freitas, trata-se de "dois casos diferentes, com origens diferentes”.

O primeiro é "um homem de 44 anos" português e residente em Portugal que "foi validado por um médico da linha de apoio da Direção-Geral de Saúde e um médico do hospital Curry Cabral", tendo apresentado "os dois critérios necessários para ser validado: tem a sintomatologia compatível com a nova infeção do novo coronavírus e tem uma ligação epidemiológica em função do seu percurso nos últimos dias.

Já o segundo, um homem de 40 anos, é um "contacto de outros casos, esteve com cidadãos doentes fora do nosso país e por isso estava em vigilância”, indicando a Diretora-Geral de Saúde que a deteção do seu caso foi feita através de “mecanismos que permitem captar, identificar e validar casos para investigação", sendo "através deste esquema que foi detetado precocemente o início de sintomas”. O grupo de doentes trata-se de um grupo de cidadãos alemães.