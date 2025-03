No podcast Top of Mind, a médica Maria Ana Kadosh, especialista em Medicina Geral e Familiar, explica como esta deficiência se pode manifestar através de sintomas como fadiga extrema, tonturas, falta de ar e palidez. Porém, como muitos destes sinais são frequentemente atribuídos às normais alterações da gravidez, a anemia pode ser diagnosticada tardiamente, aumentando os riscos de complicações como partos prematuros, bebés com baixo peso e uma recuperação mais difícil no pós-parto.



A anemia ocorre quando há uma diminuição dos glóbulos vermelhos ou dos níveis de hemoglobina no sangue. O diagnóstico precoce é essencial e, por isso, os exames de sangue para avaliar os níveis de hemoglobina e ferritina são recomendados regularmente.

A conversa com Maria Ana Kadosh é um alerta para a importância de um acompanhamento atento durante a gravidez. Saber reconhecer os sinais e agir a tempo pode fazer toda a diferença para a saúde da mãe e do bebé.

No episódio completo no Top of Mind pode-se descobrir tudo o que é preciso saber sobre anemia na gravidez.

