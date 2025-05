A falta de desejo sexual continua a ser um tema tabu, sobretudo na gravidez e pós-parto. No episódio “Mais cansaço, menos sexo: o que está a matar o nosso desejo”, apresentado pela médica Margarida Santos, a convidada Mafalda Cruz - médica e sexóloga - desconstrói mitos e traz maior clareza a um tema preocupante para todos, mas que poucos verbalizam.

“Precisamos de deixar de medir a saúde da relação pelo número de vezes que se tem sexo”, defende Mafalda Cruz.

A conversa aborda as várias fases da vida sexual durante e após a gravidez, as falsas crenças, medos antigos e dinâmicas na vida do casal.

O cansaço e a vida sexual

O episódio começa por aquilo que muitas vezes é desvalorizado: o cansaço. Para a médica e sexóloga Mafalda Cruz, não é apenas “falta de tempo”, é muitas vezes um sinal físico de que algo está em défice no corpo, como o ferro. “A anemia afeta 1 em cada 3 mulheres portuguesas em idade fértil e interfere diretamente com o desejo sexual. Menos ferro significa menos energia, menos dopamina, menos prazer”, explica.

A produção de dopamina depende da presença de ferro, tal como o fluxo sanguíneo e a oxigenação dos tecidos. Resultado? Quando o corpo está em modo de sobrevivência, o sexo deixa de ser prioridade.

Há desejo na gravidez?

Outro dos momentos centrais do episódio é a desconstrução do desejo sexual durante a gravidez. Segundo Mafalda Cruz, o percurso é tudo menos linear.

No primeiro trimestre, o medo, as náuseas e a insegurança tendem a diminuir o desejo sexual. No segundo, muitas mulheres vivem um pico de libido, fruto da autoestima e da maior lubrificação. No terceiro, o desconforto físico volta a condicionar a intimidade.

Quanto aos homens, o impacto é real: 71% têm receio de magoar o bebé durante o sexo, o que cria ainda mais distância.

“Não existe contacto entre o pénis e a cavidade uterina. O medo é mais cultural do que real”, esclarece Mafalda Cruz.

A sexóloga aproveita ainda para destacar que o sexo durante a gravidez pode ser não só seguro, como benéfico: ajuda a reduzir o stress, melhora o sono e até alivia dores.

E no pós-parto?

O episódio não ignora um dos momentos mais complexos da vida sexual de um casal: o pós-parto. Com a privação de sono, as alterações hormonais e a exaustão física, 83% das mulheres referem mudanças negativas na sua vida sexual após terem um filho.

A amamentação, por exemplo, reduz os estrogénios e pode provocar secura vaginal. Além disso, o medo de uma nova gravidez, a imagem corporal alterada e a pressão para “voltar ao normal” contribuem para o afastamento.

Segundo Mafalda Cruz, a chave está na empatia e na gestão de expectativas:

“Temos de incluir os homens na conversa e parar de romantizar a exaustão feminina. Saúde sexual é saúde integral.”

Quando um quer e o outro não

Outro ponto incontornável abordado no episódio é a chamada discrepância de desejo sexual. Quando um parceiro tem mais vontade do que o outro, isso não deve ser encarado como um problema, mas sim como uma variação normal. A solução, defende Mafalda, passa por manter uma comunicação aberta, redefinir expectativas em conjunto e criar tempo de qualidade fora da esfera sexual.

Um episódio para todos os casais

Ao longo de 40 minutos de conversa honesta, o episódio do Top of Mind com Mafalda Cruz oferece respostas práticas, informação validada e espaço para refletir, sem tabus.

O episódio completo pode ser ouvido no YouTube da BIAL ou nas principais plataformas de streaming.

