Na conferência de imprensa semanal da Direção-Geral da Saúde participaram a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas e o coordenador do estudo de variabilidade genética do SARS-CoV-2 e investigador do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), João Paulo Gomes.

Os três objetivos da vacinação para a Saúde Pública: Ao terceiro dia de vacinação e de regresso às conferências de imprensa, Graça Freitas enumerou os três objetivos fundamentais de Saúde Pública que a campanha pretende cumprir. O primeiro, "reduzir a mortalidade e os internamentos", o segundo "reduzir os surtos, principalmente junto das populações mais vulneráveis", e terceiro "minimizar o impacto da pandemia no sistema de saúde e na sociedade". A diretora-geral da Saúde afirmou que o cumprimento destes objetivos vai permitir, a médio prazo, controlar a pandemia. Os números da vacinação: "Nos últimos dois dias foram vacinados 7.585 profissionais de saúde em cinco centros hospitalares, o que corresponde a cerca de 80% das doses disponibilizadas para estes hospitais nesta fase", revelou a dirigente da DGS, que lembrou que em todos os países "as vacinas vão chegar faseadamente ao longo de 2021" e que "as pessoas serão vacinas gradualmente até que toda a população seja abrangida". "A vacinação será feita de acordo com critérios de prioridade, que são transparentes, fazem parte do plano de vacinação covid-19 e vão sendo, obviamente, atualizados ao longo do tempo", acrescentou Graça Freitas. Os números de hoje: Portugal ultrapassou esta terça-feura os 400 mil casos de infeção com o novo coronavírus desde o início da pandemia de covid-19, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). De acordo com o boletim da DGS, o país contabiliza hoje mais 74 mortes relacionadas com a covid-19 e 3.336 novos casos. O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 2.930 pessoas, menos 37 do que na segunda-feira, das quais 486 em cuidados intensivos, menos 17.