Em comunicado, a PSP explicou que "as sinalizações dos casos de abandono, à semelhança das situações de maus tratos, são realizadas, não só pelas várias Brigadas de Proteção Ambiental (BriPA) adstritas aos vários Comandos Metropolitanos, Distritais e Regionais – que realizam um trabalho de fiscalização e de resposta a este tipo de denúncias – mas também através dos Polícias que diariamente asseguram a normal atividade operacional e, regularmente, se deparam com situações desta natureza".

Segundo a PSP os cidadãos interessados podem também ajudar na sinalização de animais abandonados ou que apresentam sinais de maus tratos através da 'Linha Defesa Animal'. Esta linha é gerida pela PSP e as denúncias podem ser feitas através do endereço de correio eletrónico: defesanimal@psp.pt, sendo que "esta caixa de correio é monitorizada 24h por dia, todos os dias do ano, recebendo denúncias a nível nacional", explica o comunicado.

É feita um triagem " e as denúncias são encaminhadas para o Comando da área territorial responsável, ou para as entidades competentes para tratar da situação, consoante cada caso, sendo dado conhecimento ao queixoso/denunciante desse encaminhamento", pode-se ler no comunicado.

Desde 2015, ano no qual foi criado o referido programa, a PSP recebeu mais de 2900 denúncias pelo crime de abandono de animais de companhia e identificou mais de 1200 suspeitos pela prática do mesmo crime, tendo ainda efetuado 20 detenções.