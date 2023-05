O mau tempo que assolou esta tarde Portugal Continental não causou feridos nem desalojados, disse José Costa, oficial de operações da Autoridade Nacional da Proteção Civil, ao SAPO24.

José Costa explicou que "entre as 0h e as 19h tivemos um acumulado de 125 ocorrências. Entre elas, 39 inundações, 34 quedas de árvores, três movimentos de massas (deslizamentos de terra ou pedras na via pública), doze quedas de estruturas e 37 limpezas da via pública".

A "Grande Lisboa e Península de Setúbal foram as regiões mais afetadas", segundo José Costa. Ao SAPO24, o Regimento de Sapadores dos Bombeiros de Lisboa confirmou que ocorreram "vinte inundações e treze quedas de árvores" na área da Grande Lisboa.

Para além da Grande Lisboa e Península de Setúbal, as zonas do "Baixo Alentejo, zona de Santarém, Castelo Branco e Grande Porto" também foram afetadas, com duas ocorrências de maior. Em Benfica do Ribatejo, Almeirim, o vento forte levou à "queda de cabos elétricos e telecomunicações", algo entretanto já resolvido. Na Estrada Nacional 10, em Vila Franca de Xira, houve "queda de árvores de médio/grande porte que danificaram uma viatura, mas sem feridos a registar", explicou ainda José Costa.

Hoje, estiveram no terreno 526 operacionais e 178 meios terrestres, de acordo com a Proteção Civil.

Ontem, fonte do Comando Sub-regional da Peninsula de Setúbal referiu que a Proteção Civil registou 10 ocorrências de inundações urbanas: “Não há registo de danos, desalojados ou vítimas”, acrescentou a mesma fonte.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores de Setúbal. De acordo com imagens divulgadas na redes sociais, como na página no Facebook ‘MeteoMira’, é visível ruas inundadas devido à chuva.