As autoridades anunciaram na quinta-feira que os centros comerciais vão reabrir na próxima segunda-feira e que a atividade de locais de culto, faculdades e restaurantes regressará em 18 de maio.

O calendário anunciado resulta de um acordo realizado entre os partidos representadas no parlamento que, no entanto, alertaram para os riscos do alívio das restrições.

“Os partidos fazem notar que a reabertura [da economia] deve levar a um aumento do número de infeções e internamentos hospitalares”, afirmou o gabinete do primeiro-ministro, Mette Frederiksen, em comunicado.

A mesma fonte garantiu, no entanto, que as autoridades acompanharão a situação de perto e que as restrições serão retomadas caso haja novo surto da doença da covid-19.

A reabertura de bares, discotecas e salas de concertos não acontecerá antes de agosto, adiantou o mesmo comunicado.