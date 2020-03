Os quatro partidos que avançaram com iniciativas legislativas sobre o tema apresentaram um requerimento para que os diplomas não fossem votados hoje em plenário e baixassem por 60 dias, à comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social.

Em causa está, segundo o projeto de lei do PEV, o primeiro a dar entrada no parlamento nesta legislatura, a atribuição de maior justiça no direito a prestação por incapacidade decorrente de doença ou acidente de trabalho.

De acordo com o texto do PEV, uma lei de 2014 do governo PSD/CDS-PP foi um instrumento "para cortar pensões de trabalhadores que descontaram uma vida inteira de salários e garantir que os trabalhadores da função pública ficavam com um regime pior do que o existente na segurança social".

Fruto deste regime, o partido ecologista tem "recebido diversas queixas de trabalhadores da função pública que foram vítimas de um acidente de trabalho, que ficaram com sequelas permanentes, e a quem foi reconhecido um determinado grau de incapacidade".