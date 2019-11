“O volume de T-Roc vai continuar para já a ocupar a capacidade da fábrica, e estamos a mesmo a investir no aumento de capacidade deste modelo”, disse Miguel Sanches, convicto de que, no último ano, o prestígio da fábrica de automóveis de Palmela no seio do grupo Volkswagen saiu reforçado, “pela forma como lidou com o lançamento do T-Roc, com o crescimento da fábrica e com os conflitos laborais”.

Segundo Miguel Sanches, neste momento não só não está ainda a ser equacionada a produção de novos modelos na fábrica de Palmela como também ainda não há planos para o fabrico de veículos elétricos na unidade industrial de Palmela, no distrito de Setúbal.

“Estamos [Volkswagen] a começar com a produção de veículos elétricos em fábricas localizadas em mercados chave, para depois expandir à medida que o mercado crescer”, justificou Miguel Sanches.

Num comunicado à imprensa hoje divulgado, a Autoeuropa, que atualmente produz os modelos Volkswagen T-Roc e Sharan e o Seat Alhambra, anuncia que “planeia terminar o ano com mais de 254.000 unidades produzidas (223.200 unidades em 2018)”, o que coloca a fábrica de Palmela como “a quinta maior entre as 16 fábricas de veículos de passageiros da marca Volkswagen (exceto China) quanto a produção anual”.