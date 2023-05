Capsulas contendo uma microagulha, cuja ponta de insulina sólida se dissolve no estômago, em Massachusetts, Estados Unidos, 14 de novembro de 2018. O novo dispositivo, criado com a finalidade de facilitar a toma da medicação, foi desenvolvido e testado por uma equipa de investigadores do hospital Brigham, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), ambos nos Estados Unidos, e da farmacêutica Novo Nordisk, com sede na Dinamarca e considerada líder no tratamento da diabetes com insulina. (ACOMPANHA TEXTO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019). FELICE FRANKEL/LUSA

