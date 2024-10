O comandante da PSP de Lisboa (COMETLIS) descreveu as ações da polícia durante os "atos de violência".

Luís Elias revelou que uma Equipa da Intervenção Rápida foi alvo de disparos e que as autoridades já estão a investigar o sucedido. "O facto de não verem polícia não significa que não haja polícia" acrescentou o comandante da PSP da área metropolitana de Lisboa.

"Repudiamos e temos tolerância zero a ações de grupos criminosos" disse o diretor-nacional-ajunto da PSP que recordou que "o incitamento à violência, mesmo nas redes sociais, é crime".

Em conferência de Imprensa, a PSP disse que a investigação está a decorrer e que a PSP tem "todo o dispositivo montado" e que vai continuar a atuar de forma preventiva.

"Estamos em articulação com os autarcas e líderes locais para apelar à paz pública e recorda que as pessoas podem manifestar-se "pela via pacífica" como é normal em Portugal mais de 99% das manifestações são pacíficas".

O comandante da PSP instou a Comunicação Social que apele à calma.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) assegurou hoje que vai ter “tolerância zero” sobre desacatos como os que se verificaram na última noite na área metropolitana de Lisboa, desencadeados pela morte de um cidadão baleado pela PSP.

“É importante salientar que repudiamos claramente e que temos e teremos tolerância zero a qualquer ato de desordem e destruição praticados por grupos criminosos que, apostados em afrontar a autoridade do Estado e perturbar a segurança das comunidades, executam ou têm vindo a executar as ações que os jornalistas têm presenciado”, disse o diretor nacional em suplência da PSP, Pedro Gouveia.

Em conferência de imprensa, o superintendente explicou também que a PSP tem “um grupo de trabalho com todas as forças e serviços de segurança” e que estão a “trabalhar em uníssono” para repor a tranquilidade pública. Apelou ainda para a calma e denunciou que as formas de protesto que estão a ser desencadeadas são ilegais.

Em atualização.