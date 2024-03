Chama-se Noel Jesus Rojas Remedios e é o suspeito de ter matado e desmembrado o namorado brasileiro na Lapa, em Lisboa, na última semana.

As autoridades divulgaram o nome do homem de 48 anos, que está agora em prisão preventiva, acusado do assassinato de Paulo Machado, cidadão brasileiro que residia em Portugal.

Segundo vários órgãos de comunicação, e após a descoberta de algumas partes do corpo, a PJ desistiu de procurar o resto do corpo por acreditar que o que falta do corpo foi para o aterro.