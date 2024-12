“Uma vitória russa em 2024 ou 2025 [na Ucrânia] representaria um prego no caixão da ordem internacional.”

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros

03-01-2024

“Três meses após os ataques atrozes de 07 de outubro, Gaza tornou-se um lugar de morte e desespero.”

Martin Griffiths, chefe das operações humanitárias da ONU

05-01-2024

“O Estado de Israel é acusado de genocídio enquanto luta contra o genocídio.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita

11-01-2024

“Durante 75 anos [Donald Trump] nunca teve nenhum problema com a justiça. Decidiu então voltar a concorrer para a Presidência e aparecem-lhe dezenas de acusações?! É tudo falso e é interferência eleitoral, na minha opinião. Ele é inocente!”

Debbie Cornell, uma eleitora Republicana de 66 anos

Lusa, 14-01-2024

“O mundo ocidental está em perigo [devido a ideias] que conduzem inexoravelmente ao socialismo e, portanto, à pobreza.”

Javier Milei, Presidente argentino, no Fórum Económico Mundial em Davos

17-01-2024

“Vou dizê-lo muito claramente e com dureza: os ultra-direitistas estão a atacar a nossa democracia.”

Olaf Scholz, chanceler alemão, sobre protestos que decorrem em várias cidades contra o partido Alternativa para a Alemanha

19-01-2024

“A Europa é um herbívoro num mundo de carnívoros.”

Joseph Borrell, alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, na cerimónia de investidura como doutor 'honoris causa' da Universidade de Valladolid

19-01-2024

"Não tenho vergonha de usar palavras grandes: é aqui, na Ucrânia, que a frente global entre o bem e o mal está a ter lugar.”

Donald Tusk, primeiro-ministro polaco, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

22-01-2024

“Aqui registou-se mais tarde do que noutros países, mas agora somos obrigados a estabelecer que o génio saiu da lâmpada [escalada da extrema-direita na Alemanha].”

Olaf Scholz, chanceler alemão

Semanário 'Die Zeit', 24-01-2024

“A incapacidade de satisfazer as necessidades básicas das pessoas localmente, incluindo a alimentação, tornou-se um problema político grave que o nosso partido nunca poderá ignorar.”

Kim Jong-un, líder norte-coreano, numa reunião do Politburo, de acordo com a agência de notícias oficial KCNA

25-01-2024

“A acusação de genocídio feita contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça é falsa e ultrajante. Constitui uma exploração vergonhosa da Convenção sobre o Genocídio que não só é totalmente infundada de facto e de direito, como é moralmente repugnante.”

Dor Shapira, embaixador israelita em Lisboa

Rede social X, 26-01-2024

“Se nos perguntarem: vamos parar? Não o faremos, defenderemos o nosso país. Não temos outra alternativa, não temos outra opção. E esperamos realmente que os parceiros compreendam que a nossa independência está sob ameaça e também a imagem, autoridade e unidade de todo o Ocidente.”

Oleksiy Danilov, secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia

Lusa, 11-02-2024

“O nosso mundo hoje está repleto de exemplos da relação devastadora entre fome e conflito. Em Gaza, ninguém tem o que comer. Das 700 mil pessoas mais famintas do mundo, quatro em cada cinco habitam aquela pequena faixa de terra.”

António Guterres, secretário-geral da ONU

13-02-2024

“Se isto for verdade, gostaria que Putin, toda a sua equipa, toda a sua comitiva, todo o seu Governo e os seus amigos soubessem que serão punidos pelo que fizeram ao nosso país, à minha família e ao meu marido. Serão levados à justiça e esse dia chegará em breve.”

Yulia Navalnaya, reagindo à notícia da morte do marido, Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin, na Conferência de Segurança de Munique

16-02-2024

“Todo o progresso que alcançámos está em risco, os direitos dos trabalhadores, da igualdade entre homens e mulheres, dos serviços públicos, da liberdade e respeito pela comunidade LGBTQIA+, uma transição justa e sustentável. A alma da própria Europa está em risco.”

Pedro Sánchez, primeiro-ministro de Espanha, no arranque do congresso do Partido Socialista Europeu, em Roma, capital de Itália

02-03-2024

“Gostaria de felicitar Vladimir Putin pela sua vitória esmagadora nas eleições que começam hoje. Não há oposição, não há liberdade, não há escolha.”

Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu

Rede social X (antigo Twitter), 15-03-2024

“Talvez a dada altura - não quero, não vou tomar a iniciativa - tenhamos de ter operações no terreno [Ucrânia], sejam elas quais forem, para contrariar as forças russas.”

Emmanuel Mácron, Presidente francês

16-03-2024

“Nos últimos anos, o povo russo uniu-se, superou desafios e fez progressos no sentido do desenvolvimento e da revitalização nacional. [A Rússia] vai, sem dúvida, acrescentar mais conquistas sob a liderança de Putin.”

Xi Jinping, Presidente chinês

18-03-2024

“Mais de 1% de todas as crianças de Gaza foram mortas. Qualquer coisa como 13.000 rapazes e raparigas. Todas as crianças aqui precisam de algum tipo de apoio ou de ajuda de saúde mental. Todos estes tristes recordes foram batidos.”

James Elder, porta-voz no Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a partir de Rafah (no sul do enclave e próximo da fronteira com o Egito)

Lusa, 20-03-2024

“Em Gaza, os palestinianos estão mergulhados num pesadelo sem fim.”

António Guterres, secretário-geral da ONU, a partir do posto fronteiriço de Rafah, através do qual a ajuda humanitária destinada aos habitantes de Gaza está a chegar

23-03-2024

“Sob a sua liderança [António Guterres], a ONU tornou-se uma organização antissemita e anti-israelita que protege e encoraja o terror.”

Israel Katz, ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel

Rede social X, 23-03-2024

“A maioria da população da Rússia tem já uma certa idade e votou em Putin por duas razões: porque essa camada da população vê muita televisão, que transmite propaganda bem engendrada, e porque, com a chegada de Putin ao poder, o nível de vida da população russa melhorou consideravelmente.”

Boris Nadezhdin, opositor russo

Lusa, 24-03-2024

“Infelizmente, no último dia houve um caso trágico em que as nossas forças atingiram involuntariamente pessoas inocentes na Faixa de Gaza.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sobre a morte de sete trabalhadores humanitários da organização World Central Kitchen

02-04-2024

“A fome nascida do bloqueio imposto por Israel que parece ser de outra época. A fome causada pelos seres humanos está a comer os corpos de bebés e crianças pequenas.”

Lazzarini Philippe, comissário-geral da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês)

07-04-2024

“[A Rússia tornou-se] uma galinha com a cabeça cortada e que continua a correr e a cacarejar e a produzir sons.”

Wladimir Kaminer, escritor e cronista de origem russa

Lusa, 09-04-2024

“As diferenças entre os nossos sistemas [políticos] não podem alterar o facto objetivo de pertencermos ao mesmo país e à mesma nação. A interferência externa não será capaz de impedir a grande causa histórica do nosso encontro.”

Xi Jinping, Presidente chinês, em encontro com o antigo líder taiwanês Ma Ying-jeou (2008-2016), responsável pela maior aproximação entre China e Taiwan desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949

10-04-2024

“Uma vitória de [Vladimir] Putin não só mudaria o mapa, não só mascararia o rosto da nação ucraniana, como mudaria o curso da história europeia. A nossa União nunca mais seria a mesma.”

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

24-04-2024

“Preciso urgentemente de responder à pergunta de se vale a pena, apesar do lodaçal em que a direita e a extrema-direita pretendem transformar a política. Se devo continuar à frente do Governo ou renunciar a esta enorme honra.”

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, na sequência de uma investigação judicial que envolve a mulher

Rede social X, 24-04-2024

“Juro (...) respeitar e proteger os direitos humanos e civis e as liberdades, respeitar e proteger a Constituição, a soberania, a independência, a segurança e a integridade do governo. É uma grande honra, uma responsabilidade e um dever sagrado.”

Vladimir Putin, Presidente russo, ao tomar posse para um quinto mandato

07-05-2024

“Somos um bom exemplo para outras potências em termos de respeito e abertura. O desenvolvimento dos nossos laços é propício à paz, estabilidade e prosperidade na região e no mundo.”

Presidente chinês, Xi Jinping, para o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Pequim

16-05-2024

“Não há soldados americanos na guerra na Ucrânia. (...) Estou determinado a manter as coisas assim.”

Joe Biden, Presidente norte-americano, durante o seu discurso na formatura da Academia Militar dos EUA em West Point

25-05-2024

“Não quero deixar a terceira guerra mundial à porta dos meus filhos, por isso a NATO não pode obrigar-nos a matar na Rússia, nem ninguém pode obrigar-nos a enviar soldados italianos para lutar ou morrer na Ucrânia. Defender é uma coisa, matar é outra.”

Matteo Salvini, vice-presidente do Governo italiano, citado pela agência de notícias EFE

26-05-2024

“Acho que é uma decisão [reconhecimento do Estado da Palestina pela Espanha, Noruega e Irlanda] vergonhosa porque há três problemas com essa decisão. É como dar um prémio ao terror. Tiveram 60 anos para o fazer e não o fizeram. Estão a fazê-lo logo após o pior ataque terrorista conduzido contra Israel pelo Hamas.”

Dor Shapira, embaixador israelita em Portugal

28-05-2024

“Queremos fazer em Bruxelas o que fizemos em Roma: construir o centro-direita também na Europa e mandar para a oposição os esquerdistas que causaram tantos danos ao nosso continente.”

Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

01-06-204

“Assim que Kiev (...) iniciar a retirada efetiva das tropas [das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia], e assim que notificar que está a abandonar os seus planos de aderir à NATO, daremos imediatamente, neste preciso momento, a ordem para cessar-fogo e iniciar as negociações.”

Vladimir Putin, Presidente russo

14-06-2024

“Temos valores de convivência, tolerância e respeito. Cada voto conta e não deve ser ignorado. Espero que seja tomada a decisão certa e que continuemos a ter orgulho em vestir a camisola da seleção francesa no dia 07 de julho.”

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa de futebol, a participar no Campeonato da Europa na Alemanha, referindo-se às eleições legislativas, que terão a segunda volta marcada para esse dia

16-06-2024

“Quando se tem a sorte de ter um salário muito elevado, quando se é multimilionário e se pode andar de avião privado, incomoda-me um pouco que estes desportistas que ganham muito dinheiro deem lições a pessoas que ganham 1.400 ou 1.500 euros e não conseguem pagar as contas, que não se sentem seguras, que não têm a sorte de viver em residências ultra protegidas por agentes de segurança.”

Jordan Bardella, candidato a primeiro-ministro francês do partido de extrema-direita União Nacional

Europe 1 e à CNews, 18-06-2024

“Não deixem que o socialismo vos arruíne a vida. Os socialistas acreditam num monstro horrível, empobrecedor, chamado justiça social, uma ideia verdadeiramente aberrante.”

Javier Milei, Presidente das Argentina, na sede da Comunidade de Madrid (governo regional), depois de receber uma condecoração da presidente autonómica, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular (PP, direita)

21-06-2024

“Neste momento existe um regime que tirou todos os direitos humanos e a liberdade de pensamento e, desde 2019 até à data, a distância com o povo tem aumentado. Nas eleições não tem mais de 15% de apoio popular, de participação do povo nas eleições.”

Taghi Rahmani, marido da ativista iraniana e prémio Nobel da Paz 2023, Narges Mohammadi, detida no Irão

Lusa, 23-06-2024~

“É com um enorme sentido de missão que assumirei a responsabilidade de ser o próximo presidente do Conselho Europeu. Agradeço aos membros do Conselho Europeu pela confiança que em mim depositaram ao me elegerem, bem como ao Partido Socialista Europeu e ao Governo de Portugal pelo seu apoio nesta decisão.”

António Costa, após a eleição como presidente do Conselho Europeu

X, 27-06-2024

“O meu governo vai fazer-vos acreditar de novo. O trabalho para a mudança começa imediatamente. Vamos reconstruir o Reino Unido. Tijolo a tijolo, vamos reconstruir a infraestrutura de oportunidades.”

Keir Starmer, novo primeiro-ministro britânico

05-07-2024

“E agora quero passar a palavra ao Presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem como determinação. Senhoras e senhores, Presidente Putin.”

Joe Biden, enganando-se ao apresentar o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na cimeira da NATO nos Estados Unidos

11-07-2024

“As relações luso-russas estão numa crise profundíssima em virtude da posição tomada pelas autoridades portuguesas. Desde há anos que não estavam tão deterioradas como desde o início da operação militar especial [na Ucrânia].”

Maria Zakharova, porta-voz da diplomacia russa

Lusa, 18-04-2024

“Acredito que é do interesse do meu partido e do país que me afaste e me concentre apenas em servir como Presidente durante o resto do meu mandato.”

Joe Biden, Presidente norte-americano

21-07-2024

“Daqui a quatro anos, não terão de votar novamente. Vamos ter tudo tão bem arranjado que não vão ter de votar.”

Donald Trump, candidata republicano, para uma plateia de apoiantes cristãos na Florida.

27-07-2024

“Derrotar o fascismo, os demónios, as demónias, é um feito histórico e o nosso povo conseguiu, o nosso povo conseguiu de novo.”

Nicolás Maduro, após ser proclamado Presidente da Venezuela

29-07-2024

“Temos 73,20% das atas e, com este resultado, o nosso presidente eleito é Edmundo González Urrutia (...) A diferença foi tão grande, tão grande, a diferença foi esmagadora, a diferença estava em todos os estados da Venezuela.”

Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana

29-07-2024

“O PCP saúda a eleição de Nicolás Maduro como Presidente da República Bolivariana da Venezuela, bem como o conjunto das forças progressistas, democráticas e patriotas venezuelanas que alcançam mais uma importante vitória com esta eleição, derrotando o projeto reacionário, antidemocrático e de abdicação nacional.”

Comunicado do PCP

29-07-2024

“Atrevo-me a fazer-lhes [ao PCP] a seguinte pergunta: acham que conhecem a Venezuela melhor que nós?”

Óscar Figuera, secretário-geral do Partido Comunista Venezuelano

Rádio Observador, 31-07-2024

“Quero ser livre, expressar o que sinto sem ser reprimida, humilhada, espancada, maltratada, presa, sem ser chamada de assassina, sem ser chantageada por um saco de comida.”

María Ángel Muñoz, estudante de contabilidade pública, numa manifestação contra a fraude nas eleições presidenciais de 28 de julho

Lusa, 03-08-2024

“[Puigdemont] não veio render-se, veio para lutar.”

Gonzalo Boye, advogado do ex-presidente do partido Generalitat Carles Puigdemont, aludindo à participação do ex-presidente da Generalitat num evento em Barcelona, após o qual fugiu apesar da forte presença policial

09-08-2024

“O processo de independência [da Catalunha] ainda não acabou.”

Carles Puigdemont, ex-presidente da Generalitat, num vídeo em que justifica a sua breve aparição na passada quinta-feira na Catalunha sem ser detido

10-08-2024

“Senhor Mansour, se não condena o [movimento islamita palestiniano] Hamas, é um deles. Não representa o povo palestiniano. Senhor Mansour, o senhor é um terrorista [vestido] de fato.”

Danny Danon, novo embaixador de Israel na ONU, dirigindo-se ao homólogo palestiniano, Riyad Mansour, no Conselho de Segurança

Agência EFE, 22-08-2024

“Os resultados da AfD (Alternativa para a Alemanha, extrema-direita) na Saxónia e na Turíngia são amargos e preocupantes. Isso é algo a que o nosso país não se pode habituar.”

Olaf Scholz, chanceler alemão

02-09-2024

“[O Presidente americano, Joe Biden,] recomendou aos seus eleitores que apoiem a senhora Harris [portanto a Rússia] também a apoia. Além disso, [Kamala Harris] tem um riso tão expressivo e contagioso.”

Vladimir Putin, Presidente russo, num fórum económico em Vladivostok

05-09-2024

“[A situação na Faixa de Gaza é] para lá do imaginável.”

Tess Ingram, porta-voz da Unicef para o Médio Oriente

Lusa, 07-09-2024

“Em Springfield, eles estão a comer cães. As pessoas que chegam estão a comer os gatos. Eles estão a comer os animais de estimação das pessoas que vivem lá.”

Donald Trump, antes de ser recordado pelo moderador do debate de que essas alegações foram oficialmente desmentidas

10-09-2024

“A Alemanha decidiu impor controlos de fronteira severos para impedir a imigração ilegal. Chanceler (Olaf) Scholz, bem-vindo ao clube.”

Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria

X, 11-09-2024

“Se esta decisão [de uso de mísseis de longo alcance ocidentais] for tomada, significará nada menos do que o envolvimento direto dos países da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] na guerra na Ucrânia.”

Vladimir Putin, Presidente russo

12-09-2024

“Ambos [Kamala Harris e Donald Trump] são contra a vida, seja aquele que expulsa os migrantes, seja aquele que mata bebés. [Nas eleições] Deve-se votar e escolher o mal menor.”

Papas Francisco

13-09-2024

“Sou um violador como todos os que estão nesta sala. Todos eles sabiam, não podem dizer o contrário.”

Dominique Pelicot, principal acusado do processo de dezenas de violações em Avignon, no sul da França, referindo-se aos 50 co-arguidos no julgamento

17-09-2024

“[O navio com pavilhão português que transporta] material [explosivo] destina-se a três países, um deles Israel.”

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros

Público/Renascença, 19-09-2024

“Este governo de transição [liderado pelo primeiro-ministro, Michel Barnier] é a consequência do ninho de vespas criado com alianças não naturais estabelecidas nas eleições legislativas.”

Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa

Rede social X, 21-09-2024

“Acho que estamos mais perto da paz do que pensamos.”

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, numa entrevista à estação norte-americana ABC

24-09-2024

“Estamos a caminhar em direção ao inimaginável — um barril de pólvora que corre o risco de engolir o mundo. (…) Assistimos a essa era de impunidade em todos os lugares — no Médio Oriente, no coração da Europa, no Corno de África e mais além.”

António Guterres, no discurso de abertura do Debate da 79.ª sessão da Assembleia Geral da ONU

24-09-2024

“Tal como Hitler [líder nazi] foi travado pela aliança da humanidade há 70 anos, [o primeiro-ministro israelita, Benjamin] Netanyahu e a sua rede de assassinos também devem ser travados pela aliança da humanidade.”

Recep Tayyip Erdogan, Presidente da Turquia, por ocasião da 79.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas

24-09-2024

“Temos ministros e comissários infantis que às vezes vêm e às vezes não vêm, sem sabermos quem vem e quem não vem. Eles pensam que estão a gozar connosco, mas estão apenas a fazer papel de parvos, porque a UE não deveria tornar-se um jardim de infância.”

Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro

25-09-2024

“Esta guerra [na Ucrânia] nunca deveria ter acontecido, mas vamos resolvê-la.”

Donald Trump, ex-presidente dos EUA e candidato republicano, Donald Trump, após uma reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Nova Iorque

27-09-2024

“Hassan Nasrallah [líder do movimento islamita armado libanês Hezbollah] está morto.”

Nadav Shoshani, porta-voz do exército israelita, citado pela agência francesa AFP

28-09-2024

“Saboreiem este resultado. É um pedaço de história que escrevemos juntos hoje: o que alcançámos ultrapassa os meus sonhos mais loucos.”

Herbert Kickl, líder do Partido da Liberdade (FPÖ), partido de extrema-direita vencedor das eleições legislativas na Áustria

29-09-2024

“Países Baixos, Hungria, Bélgica, Itália, Alemanha, Portugal, Suécia, França, Espanha, República Checa e hoje a Áustria! Estamos a ganhar! Os tempos estão a mudar! Identidade, soberania, liberdade e não mais imigração/asilo é o que dezenas de milhões de europeus querem.”

Geert Wilders, líder da formação neerlandesa Partido pela Liberdade

29-09-2024

“Não estou livre hoje porque o sistema funcionou. Estou livre hoje porque me declarei culpado de jornalismo. Declarei-me culpado por procurar informações de uma fonte.”

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, nas primeiras declarações públicas desde a libertação, num discurso no Conselho da Europa, em Estrasburgo

01-10-2024

“Para fazer mais precisamos de investir mais, não há uma análise custo-benefício que possa ser feita se queremos proteger as nossas pessoas.”

Mark Rutte, na primeira intervenção que fez enquanto secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO)

01-10-2024

“Qualquer pessoa que não possa condenar inequivocamente o ataque hediondo do Irão a Israel não merece pôr os pés em solo israelita. Estamos a lidar com um secretário-geral [das ONU] anti-Israel, que apoia terroristas, violadores e assassinos.”

Israel Katz, ministro dos Negócios Estrangeiros israelita

02-10-2024

“Vou tomar posse a 10 de janeiro como Presidente da Venezuela.”

Edmundo González Urrutia, político e dirigente da oposição ao regime venezuelano, numa breve conferência de conferência de imprensa no Fórum La Toja, na Galiza, Espanha.

04-10-2024

“Vamos levar os imigrantes de Budapeste para Bruxelas e deixá-los à frente dos gabinetes em Bruxelas. Se eles querem esses imigrantes, deixem-nos ficar com eles!”

Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro

06-10-2024

“Israel está numa guerra pela sua existência, a guerra da ressurreição.”

Benjamin Netanyahu, após uma reunião do seu gabinete

07-10-2024

“Passou um ano e não há um único dia em que as famílias de Gaza não sejam sujeitas a um sofrimento indescritível, a deslocações forçadas, a doenças e à fome. A morte tornou-se a norma para dois milhões de pessoas encurraladas num enclave sitiado e bombardeado.”

Philippe Lazzarini, diretor da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos

07-10-2024

“A República da China [nome oficial de Taiwan] enraizou-se em Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu. A República da China e a República Popular da China não estão subordinadas uma à outra.”

William Lai, líder de Taiwan, durante um discurso, proferido em frente ao palácio presidencial de Taipé, nas celebrações do Dia Nacional

10-09-2024

“São vários estádios de futebol cheios de crianças que estão agora deslocadas [no Líbano] e a viver com as comunidades de acolhimento, em abrigos ou, em alguns casos, nas ruas.”

Tess Ingram, porta-voz para o Médio Oriente do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)

Lusa, 19-10-2024

“É preciso compreender a raiva e a frustração expressas pelas pessoas durante a sua visita de hoje.”

Felipe VI, Rei de Espanha, após ser recebido com apupos e insultos pela população de Paiporta, uma das zonas da comunidade valenciana mais afetadas pelas inundações, tendo sido também atingido com lama

X, 03-11-2024

“Já existem 11 mil [soldados norte-coreanos] na região de Kursk. Vemos um aumento no número de norte-coreanos, mas nenhum aumento na reação dos nossos parceiros ocidentais.”

Volodymyr Zelensky, Presidente ucraniano

04-11-2024

“É uma vitória política nunca antes vista no nosso país. [Esta vitória irá] ajudar o país a curar-se.”

Donald Trump, magnata nova-iorquino a milhares dos seus apoiantes reunidos no Centro de Convenções de Palm Beach, no estado da Florida

06-11-2024

“Quando há uma eleição, aceitamos esse resultado. É o que distingue a democracia da tirania.”

Kamala Harris, vice-presidente norte-americana e candidata derrotada nas presidenciais

06-11-2024

“O mundo é composto por herbívoros e carnívoros. Se decidirmos continuar a ser herbívoros, os carnívoros vencerão. Como não quero ser agressivo, acho que o melhor é tornarmo-nos omnívoros.”

Emmanuel Macron, na abertura da reunião da Comunidade Política Europeia, em Budapeste

07-11-2024

“Sinto-me envergonhado por isto ter acontecido nos Países Baixos. Houve caça aos judeus.”

Dick Schoof, primeiro-ministro neerlandês, sobre aos ataques a adeptos da equipa de futebol Maccabi Telavive, após o jogo com o Ajax de Amesterdão

11-11-2024

“Bloquear a cooperação económica sob vários pretextos e dividir um mundo interdependente representa um retrocesso histórico [face à ameaça do futuro governante norte-americano Donald Trump de impor tarifas às importações chinesas].”

Discurso escrito por Xi Jinping, proferido pelo ministro chinês do Comércio, Wang Wentao, no Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, em Lima, citado pela agência Bloomberg

15-11-2024

“O seu sentido de humor é maravilhoso.”

Elon Musk, Elon Musk, empresário, nomeado para gerir um departamento para aconselhar o presidente eleito dos Estados Unidos, comentando, de forma irónica, as afirmações do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre as opções de negociação com a Rússia

X, 17-11-2024

“O que é que a Rússia, a China e o Irão dizem? Que Maduro ganhou as eleições. Dão apoio financeiro e militar a Maduro. E o que é que recebemos dos países democráticos? Respostas tímidas. Precisamos de clareza e empenhamento.”

Leopoldo Lopez, líder do partido da oposição venezuelano Voluntad Popular

Lusa, 18-11-2024

“Este caso [condenação de 45 militantes pro-democracia] mostrou que quem for que subverta o poder de Estado e coloque em perigo a segurança nacional acabará por ser punido conforme a lei e não será tolerado.”

John Lee, chefe do Executivo de Hong-Kong, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua

19-11-2024

“Se quiserem, numa linha, esta eleição [de Donald Trump] é o melhor que Deus, a natureza ou a política podiam dizer à Europa: ‘wake the fuck up’ (‘acordem, porra!’).”

Edi Rama, primeiro-ministro da Albânia, num encontro com jornalistas, incluindo a Lusa, em Tirana

20-11-2024

“Tive a impressão de que líderes com tendências autocráticas e ditatoriais exerciam sobre ele [Donald Trump] um certo fascínio.”

Angela Merkel, ex-chanceler alemã, no seu livro intitulado “Freiheit” (“Liberdade”), que será publicado no dia 26 de novembro em 30 países

21-11-2024

“O tribunal emitiu mandados de captura contra dois indivíduos, o senhor Benjamin Netanyahu e o senhor Yoav Gallant, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos pelo menos desde 08 de outubro de 2023 e até pelo menos 20 de maio de 2024, dia em que o Ministério Público apresentou os pedidos de mandados de detenção.”

Comunicado do Tribunal Penal Internacional

21-11-2024

“Há uma pandemia online de violência sexual contra crianças.”

Ylva Johansson, comissária europeia cessante para os Assuntos Internos, em entrevista à Lusa e outras agências de notícia

22-11-2024

“[Desde a chegada de Xi Jinping à presidência chinesa] começou a ver-se uma certa vontade de acelerar o processo de – usando o termo chinês – 'reunificação' relativamente a Hong Kong - que já está praticamente [efetivado] -, Macau e depois Taiwan, que é o [mais] importante.”

Monjardino, presidente da Fundação Oriente

Lusa, 23-11-2024

“A 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para impor ao México e ao Canadá uma taxa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos e as suas ridículas fronteiras abertas.”

Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos

25-11-2024

“Se quisermos pôr fim à fase quente da guerra, temos de colocar sob a alçada da NATO o território da Ucrânia que temos sob o nosso controlo. Temos de o fazer rapidamente. E depois, quanto aos territórios [ocupados] da Ucrânia, a Ucrânia pode recuperá-los de forma diplomática.”

Volodymyr Zelensky, Presidente ucraniano

Sky News, 29-11-2024

“Estar aqui hoje na Ucrânia, num dia em particular, tem um significado muito especial para mim. No 1.º de Dezembro, desde há quase 400 anos e todos os anos, o meu país celebra o Dia da Independência: a nossa soberania nacional, o nosso direito à autodeterminação e o direito à integridade territorial e ao respeito pelas fronteiras.”

António Costa, novo presidente do Conselho Europeu

Lusa, 01-12-2024

“Essas iniciativas [manifestações pró-europeias que há dias agitam o país do Cáucaso] estão a ser financiadas a partir do estrangeiro e o financiamento não é transparente. Lembro a todos que não haverá revolução na Geórgia, seja ela transparente ou não.”

Krakli Khobadidzé, primeiro-ministro da Geórgia, em conferência de imprensa

02-12-2024

“Para proteger a Coreia do Sul liberal das ameaças das forças comunistas norte-coreanas e eliminar os elementos hostis ao Estado (...) declaro a lei marcial de emergência. A nossa Assembleia Nacional tornou-se um refúgio de criminosos, um antro de ditadura legislativa.”

Kim Min-seok, Presidente da Coreia do Sul, em direto na televisão (a decisão foi suspensa horas depois)

03-12-2024

“Israel cometeu e continua a cometer genocídio contra os palestinianos na Faixa de Gaza [desde o ataque sem precedentes do movimento islâmico palestiniano Hamas, a 07 de outubro de 2023, no sul de Israel].”

Relatório da Amnistia Internacional “Sente-se Como Se Fosse Sub-Humano: O Genocídio de Israel contra os Palestinianos em Gaza”, apresentado em conferência de imprensa na sede do Tribunal Penal Internacional, em Haia

05-12-2024

“Os partidos escolheram o caos, a única agenda que une as esquerdas e direita radicais. Eles não querem construir. Não estão a pensar em vocês, nas vossas vidas. Só pensam nas presidenciais, para as precipitar, com cinismo e com desejo de caos.”

Emmanuel, Maron, Presidente francês, numa declaração ao país, após a moção de censura que derrubou o Governo de Michel Barnier

05-12-2024

“Tudo vai parar [na ajuda à Ucrânia]. Tenho que me preocupar com o meu povo. Já temos muitos problemas.”

Calin Georgescu, candidato de extrema-direita, vencedor inesperado da primeira volta das presidenciais romenas

BBC, 06-12-2024

“O tirano Bashar al-Assad fugiu, (...) proclamamos a cidade de Damasco livre. Depois de 50 anos de opressão sob o poder do [partido] Baas, e 13 anos de crimes, de tirania e de deslocações [forçadas] (...) anunciamos hoje o fim deste período negro e o início de uma nova era para a Síria.”

Anuncio da coligação de grupos rebeldes em mensagens partilhadas na plataforma Telegram

08-12-2024

“[A comunidade internacional é] incapaz de implementar qualquer uma das resoluções de legitimidade internacional, do direito internacional relacionado com a causa palestiniana [e de] parar a guerra genocida [em curso na Palestina e também] uma das mais feias que alguma vez a história testemunhou.”

Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana, em entrevista por escrito à agência Lusa a partir de Ramallah, na Cisjordânia

08-12-2024

“A ditadura de Assad causou imenso sofrimento. Com seu fim, surge uma nova oportunidade de liberdade e paz para todo o povo sírio.”

António Costa

X, 08-12-2024

“Al Assad transformou a Síria num terreno para as ambições iranianas e espalhou o sectarismo e a corrupção. A Síria foi limpa, graças a Deus e aos mujahideen (combatentes).”

Abu Mohammed al-Jolani, líder dos rebeldes sírios, discursando na famosa mesquita dos Omíadas em Damasco

08-12-2024

“Se [os aliados] pagarem as suas contas e nos tratarem de forma justa, a resposta é ‘absolutamente, ficarei na NATO’.”

Donald Trump