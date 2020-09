“Vou-me divertir, com conta, peso e medida, com as devidas cautelas”, disse Rui Aldeano, de 37 anos e que colabora e desfruta do evento desde 2002, de tronco nu e calções, em cima de um escadote, mas de máscara colocada, a instalar um projetor de luz, numa das barracas.

O atual técnico de higiene e segurança, mas com 20 anos de experiência como eletricista, considera que “vai ser uma festa diferente”, sem noção do “número de pessoas que vêm ou não vêm, pode ser uma surpresa...”

“Vai ser um grito de confiança e de esperança de que é possível viver com esta pandemia, tendo os devidos cuidados, e, já agora, lutar por direitos e melhoria das condições de vida, por exemplo, os salários”, afirmou.

Os trabalhos decorrem ao som de cantautores como Zeca Afonso, reproduzidos pela instalação sonora das quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha - um total de 30 campos de futebol, comprados pelo PCP ao longo dos anos através de campanhas de angariação de fundos -, enquanto vários mariscadores recolhem bivalves das areias lamacentas, aproveitando a maré baixa, sob sol abrasador.

De volta ao palco principal, Cândida Vinagre, 49 anos e assistente operacional e ex-auxiliar da ação educativa, ajuda também na medição dos corredores de circulação. Em todo o recinto, feitas as contas, há 18 metros quadrados disponíveis para cada pessoa.

“Por norma, a organização é um ponto de honra para nós militantes do PCP. Os visitantes também referem sempre isso. Este ano, com as normas da Direção-Geral da Saúde, acima das normas dos outros espetáculos, iremos respeitá-las e cá estamos a cumprir mais uma tarefa”, disse.

A Festa do “Avante!”, inspirada pelo modelo comunista francês também relacionado com o então jornal oficial do partido (L’Humanité), acontece desde 1976, tendo ocupado diversos espaços na região de Lisboa: antiga Feira Internacional de Lisboa, Vale do Jamor, Alto da Ajuda, Loures e, finalmente, Seixal, onde se realiza desde 1990.

Só em 1987, devido a desentendimentos com o presidente da autarquia lisboeta, o democrata-cristão Kruz Abecassis, e com o Governo minoritário do social-democrata Cavaco Silva, o certame não foi “Avante!” – algo classificado pelos comunistas como uma “decisão reacionária do Governo PSD" em conluio com o então edil da capital.

A História repetiu-se nas últimas semanas, com os responsáveis do PCP a queixarem-se de uma “campanha reacionária” contra o seu evento, face às críticas de PSD, CDS-PP, Chega, entre outros, bem como personalidades públicas, por causa da realização da festa no contexto da pandemia da covid-19.

Por: Hugo P. Godinho da agência Lusa