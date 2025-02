A visita começa com uma passagem pelo Yad Vashem – Museu do Holocausto, em Jerusalém, um momento simbólico de homenagem às vítimas do Holocausto.

Seguem-se um encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa’ar e está agendada uma reunião privada com famílias de reféns.

No final do dia, Paulo Rangel irá reunir com Daniel Seidemann, diretor da ONG Terrestrial Jerusalem, que trabalha na análise das dinâmicas territoriais e políticas na cidade de Jerusalém.

O segundo dia da visita incluirá um encontro com o Presidente de Israel, Isac Herzog, e posteriormente com o Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pizzabala.

Antes de partir para Ramallah, o ministro dos Negócios Estrangeiros tem ainda um encontro com Muhannad Hadi, representante da ONU, para debater o Programa de Paz no Médio Oriente (PPMO).

Em território palestiniano, a agenda contempla uma reunião com o Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana, Mohammad Mustafa, e uma visita ao campo de refugiados de Amari, em Ramallah.

O périplo de Paulo Rangel poderá ainda incluir uma passagem pelo Líbano, ainda por confirmar.

A viagem acontece durante o cessar-fogo com o Hamas e depois de este fim-de-semana ter sido libertado um refém com ligações a Portugal.