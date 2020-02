É mesmo uma questão economicista. (…) Eu também entendo as administrações hospitalares e a lei dos compromissos. O doente é que não pode sofrer por causa disso”, sublinhou.

A qualidade de vida destes doentes vai estar em debate no sábado, no VII Congresso Nacional SOS Hepatites, que decorre na sede da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), em Lisboa.

Explica o portal do Serviço Nacional de Saúde que o VHC é o vírus que causa a hepatite C. Encontra-se no indivíduo doente e tem um período de incubação que oscila entre os 40 e os 70 dias.

Cerca de 20 a 30% dos indivíduos infetados com o VHC recuperam espontaneamente após a infeção aguda pelo mesmo. Os restantes 70 a 80% evoluem para hepatite crónica. Em 20% dos doentes, a hepatite C crónica pode conduzir à cirrose e/ou cancro do fígado.

A hepatite C é uma inflamação do fígado provocada pelo vírus VHC que, quando crónica, pode conduzir à cirrose, insuficiência hepática e cancro.

