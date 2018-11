A líder da Renap, que também agrupa familiares de pessoas vítimas do HIV, acusa o primeiro-ministro, na sua qualidade de presidente do comité nacional de luta contra a doença, de falta de resposta aos pedidos de audiência para a busca de uma solução perante a ausência de medicamentos no país.

“Há mais de um mês que remetemos uma carta ao primeiro-ministro”, declarou Maria Machado, que lidera uma rede que congrega 15 associações de pessoas infetadas com HIV e seus familiares.

A Renap quer falar com Aristides Gomes para exortá-lo a tomar diligências no sentido de o Governo pagar o transporte de antirretrovirais que o Brasil ofereceu ao país, cujo envio para Bissau aquele país não pretende custear, disse Maria Machado, frisando ser uma decisão que “até faz sentido”.

Parte desse medicamento fornecido pelo Brasil já estará no país, tendo o transporte garantido pela associação dos cônsules honorários da Guiné-Bissau, declarou Machado que quer, contudo, ver “um esforço sério e determinado” das autoridades no combate e prevenção do HIV no país.

“No dia em que o Fundo Mundial parar de nos ajudar, talvez todas as pessoas afetadas por esta doença vão morrer”, disse a presidente da Renap, prometendo “medidas duras” caso a situação não se resolva nos próximos dias.