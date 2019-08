Segundo a mesma fonte, ao final da tarde de hoje, o despiste de um motociclo em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos (distrito de Santarém), provocou ferimentos graves no seu condutor.

Ao final da tarde, em Lamas do Vouga, no concelho de Águeda (distrito de Aveiro), na sequência do embate com um veículo ligeiro de passageiros, um motociclo incendiou-se, o que provocou a morte do seu condutor, referiu a mesma fonte.