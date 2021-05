Os dois adeptos, acrescentou a fonte da Polícia de Segurança Pública, foram conduzidos para a Esquadra do Infante, no Porto, enquanto um agente ferido foi conduzido ao Hospital Santo António para ser suturado na face.

Com a zona da Ribeira fechada pela PSP após o final do jogo que o Chelsea venceu por 1-0, adeptos do Manchester City rumaram para a Avenida dos Aliados, de onde começavam também a sair os adeptos adversários, acabando por ocorrer algumas escaramuças.

A PSP tem no terreno mil agentes incumbidos de assegurar que os festejos não resultam em mais incidentes.

Numa final 100% inglesa, o Chelsea conquistou a Liga dos Campeões ao derrotar a final o Manchester City por 1-0, em jogo disputado no Estádio do Dragão, no Porto.