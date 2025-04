O cardeal espanhol Antonio Cañizares Llovera, arcebispo emérito de Valencia, de 79 anos, não vai participar no conclave nem nas congregações gerais por motivos de saúde.

Pelo mesmo motivo, também o cardeal bósnio Vinko Puljic, de 79 anos, vai estar ausente.

Em 21 de abril de 2025, o Colégio Cardinalício incluía 135 cardeais eleitores, 133 dos quais nomeados pelo Papa Francisco, e 117 não eleitores.

São excluídos aqueles que já tenham completado 80 anos de idade no dia do início da Sede Vacante. No entanto, os cardeais com mais de 80 anos podem ainda participar nas reuniões preparatórias (Congregações Gerais que precedem a eleição).

Para eleger um novo Papa, é necessária uma maioria de dois terços dos eleitores presentes. Se o número total de eleitores não for divisível por três, é necessária uma votação suplementar.