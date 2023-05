O incêndio, indicou à agência Lusa a fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, eclodiu num edifício devoluto com dois andares, localizado na Cruz de Pau, concelho do Seixal.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o incêndio foi recebido pela Proteção Civil às 06:04.

Após combaterem o fogo, referiu, os bombeiros encontraram os dois corpos carbonizados.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP limitou-se a adiantar que o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).

O combate às chamas mobilizou os Bombeiros de Amora, a PSP, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a EDP, com um total de 16 operacionais, apoiados por oito veículos.