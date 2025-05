“Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de 39 mandatos de busca, sete domiciliárias e 32 em estabelecimentos comerciais e anexos, tendo sido ainda dado cumprimento a dois mandados de detenção”, refere, em comunicado, a GNR.

Além das buscas, as autoridades fiscalizaram 30 estabelecimentos comerciais.

Na nota, a GNR indica que a operação, desenvolvida na cidade do Funchal, decorre há cerca de um ano e visa a “exploração ilícita de jogo, apostas ‘online’ e fraude fiscal”.

Em termos globais, a operação culminou na detenção de dois homens, de 41 e 51 anos, na constituição de arguido de 26 pessoas, entre os 23 e os 66 anos, e na detenção de 30 máquinas de jogo ilegal, 42 máquinas de dardos, 318 mil euros em numerário e diverso material informático.

Os detidos vão ser presentes hoje a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Ponta do Sol, para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com a participação de diversas valências do Comando Territorial da Madeira, com o reforço de militares dos comandos territoriais do Porto e de Coimbra, da Unidade de Ação Fiscal (UAF), da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras e da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro (UEPS), num total de 115 militares. Intervieram também quatro inspetores do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, no âmbito das perícias técnicas.

“A GNR lembra que os jogos de fortuna ou azar são aqueles cujos resultados assentam exclusiva ou fundamentalmente na sorte, sendo a sua exploração e prática apenas permitidas nos casinos e em locais devidamente autorizados e licenciados”, lê-se na nota.