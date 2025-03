Segundo a mesma fonte, os restantes três detidos, depois de ouvidos também em primeiro interrogatório judicial, ficaram proibidos de entrarem em estádios de futebol e de se aproximarem de qualquer recinto desportivo durante os 30 dias anteriores à data da realização de qualquer espetáculo desportivo e no dia da realização do mesmo.

Ficaram igualmente obrigados a apresentações em esquadras da PSP da zona de residência nos dias e à hora das competições desportivas, nacionais e internacionais, que envolvam o Sport Lisboa e Benfica.

Fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse na quarta-feira à Lusa que os detidos pertencem ao grupo “No Name Boys” e que, das seis buscas domiciliárias realizadas, quatro foram em Lisboa, uma em Setúbal e outra no Marco de Canavezes (distrito do Porto), tendo sido apreendidas armas ilegais e dezenas de munições, algumas de calibre militar ou de guerra.

A PSP referiu ainda que as detenções têm a ver com alegadas ofensas à integridade física qualificadas de vários agentes da PSP, durante a segunda jornada do campeonato nacional de futebol, que se realizou a 17 de agosto de 2024, entre as equipas do Sport Lisboa e Benfica e o Casa Pia Atlético Clube.

Segundo a PSP, esta investigação durou cerca de seis meses e correu pela 11.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Nas buscas da operação denominada “Sem Nome”, os elementos da PSP apreenderam um carregador de metralhadora G3 com 8 munições, munições de vários calibres, nomeadamente de calibre de guerra, uma besta, dois bastões extensíveis, uma matraca, sete facas designadas por “borboletas” e três catanas, duas facas de mato, uma soqueira, um bastão de madeira e quatro navalhas.

A PSP apreendeu também uma arma de pressão de ar de calibre 6mm, uma pistola de gás de calibre 4.5, três cargas de gás Co2, duas carabinas de ar comprimido de calibre 4.5 com os respetivos estojos, uma arma de arremesso artesanal composta por uma meia longa do S.L.B com duas bolas de bilhar no interior, quatro engenhos pirotécnicos e diverso material alusivo ao Sport Lisboa e Benfica.