“Vim para responder à notificação do Ministério Público e para responder a quaisquer perguntas que me possam ser feitas”, disse Varela.

A notificação dos dois ex-presidentes “pode significar, se alguém for um pouco otimista, que as instituições se estão a impor e que ninguém está acima da lei”, disse à AFP o chefe da organização não-governamental (ONG) anticorrupção Transparency International do Panamá, Carlos Barsallo.

No entanto, “sendo realistas e prudentes, e tendo em conta as experiências anteriores”, a ONG considera que se deve “esperar para ver resultados reais e definitivos”, sublinhando que no Panamá tem existido até agora “impunidade”.

“As ações contra a impunidade e a corrupção estão a ganhar força”, afimou à AFP o presidente da Pro Justicia Civic Alliance, Carlos Lee.

Os dois ex-presidentes de direita ouvidos hoje foram antigos aliados políticos: Varela era o parceiro de candidatura de Martinelli quando este foi eleito em 2009. Em 2011, Varela foi demitido do Governo de Ricardo Martinelli.