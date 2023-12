Uma viatura ligeira despistou-se hoje de manhã e caiu à água junto ao Cabo Raso, em Cascais, com quatro pessoas no interior, duas crianças, que foram retiradas com ferimentos ligeiros, a mãe e a avó, que foram encontradas pela equipa de salvamento já sem vida.

“As duas pessoas foram retiradas pelos meios do Instituto de Socorros a Náufragos. Tínhamos mobilizado um helicóptero e os mergulhadores, mas acabou por não ser necessário”, adiantou Marques Coelho.

De acordo com o capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, no distrito de Lisboa, no carro seguiam quatro pessoas - dois jovens que foram resgatados com vida nas rochas e as vítimas mortais, que são a mãe e a avó.

“Não sabemos quando o veículo será retirado, uma vez que está numa zona muito difícil, dentro de uma gruta”, indicou.

No momento do acidente, “o carro caiu no mar. Dois jovens foram retirados com vida e apresentavam ferimentos ligeiros" e foram transportados ao hospital. As outras duas vitimas estavam ainda no interior da viatura que ficou submersa numa das grutas do Cabo Raso, o que dificultou as operações de resgate e acabaram por ser encontradas já mortas.

De acordo com capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, no distrito de Lisboa estão no local elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Cascais, e já foram acionados mergulhadores.

“O alerta para o acidente foi dado cerca das 8:00. Vai ser um resgate difícil, uma vez que é uma zona muito rochosa”, disse.

José Marques Coelho referiu ainda que no local estiveram elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Cascais.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 9:00 estavam no local 23 operacionais, com o auxílio de oito veículos.

(notícia atualizada às 10:35)