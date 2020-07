Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu pelas 14:21, na localidade de Valhelhas, no concelho da Guarda, quando o Veículo Tanque Tático Urbano (VTTU) se encontrava no local de pré-posicionamento estratégico de meios motivado pela Declaração da Situação de Alerta que vigora no país face às previsões meteorológicas que apontam para o risco de incêndio rural.

"No sítio onde o VTTU estava parado o terreno desabou, causando ferimentos ligeiros a dois operacionais", disse à agência Lusa a fonte do CDOS.

Os dois voluntários da corporação do Sabugal sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda.