Numa nota, a PSP do Barreiro revelou que, pelas 22:45 de terça-feira, teve notícia de tiros na zona do Vale da Amoreira e deslocou-se ao local, onde uma testemunha revelou que o filho, uma criança com 11 anos, tinha sido atingido por disparos com arma de fogo quando se encontrava na via pública, desconhecendo o menor a origem e a autoria dos disparos.

“Minutos depois compareceu junto desses polícias uma segunda vítima, um homem com 24 anos de idade, o qual informou que também se encontrava ferido devido à mesma situação”, acrescentou a PSP.

Os polícias acionaram os meios de socorro e iniciaram os primeiros socorros às vítimas, que tinham “sangramento ativo, compatível com possíveis disparos de uma arma de fogo”, de forma a estancar hemorragias.

Fonte do comando sub-regional de emergência e proteção civil da Península de Setúbal confirmou à Lusa que as duas vítimas tinham ferimentos ligeiros, tendo o menor sido transportado numa ambulância para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o adulto noutra para o Hospital do Barreiro.

A investigação do caso passou para a Polícia Judiciária, acrescentou a PSP, que não refere informação sobre a autoria dos disparos.