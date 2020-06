Para a etapa dos testes em São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) irá recrutar mil voluntários que estejam na linha de frente do combate à covid-19, uma vez que estão mais expostos à contaminação.

Os voluntários serão pessoas que não contraíram a doença anteriormente.

Segundo Lily Yin Weckx, investigadora principal do estudo, da Unifesp, realizar esta etapa do estudo agora, no Brasil, quando a curva epidemiológica ainda é ascendente, pode ajudar a analisar os resultados da vacina de forma mais assertiva.

Além disso, os resultados desses testes no Brasil serão primordiais para o registo da vacina no Reino Unido, previsto para final deste ano.

“Inserir o Brasil no panorama de vacinas contra a covid-19 é um marco importante para nós, brasileiros, e acredito que poderemos acelerar soluções que tragam bons resultados e rápido”, afirmou o diretor-executivo da Fundação Lemann, Denis Mizne.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, já houve o registo de 555.383 casos confirmados e 31.199 mortes desde que o novo coronavírus chegou ao país, no final de fevereiro.