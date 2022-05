A informação foi confirmada pelo governador do Texas, Greg Abbott, numa conferência de imprensa na qual especificou que o atirador tinha 18 anos.

Inicialmente, 13 crianças foram levadas de ambulância ou autocarro para o Hospital Memorial de Uvalde, depois de ter sido divulgado um tiroteio na Escola Primária Robb, em Uvalde, cerca de 135 quilómetros a oeste de San Antonio, informaram os funcionários do hospital.

Não há informações precisas sobre a saúde das crianças, tal como não está claro se os mortos estão incluídos nessa contagem.

Outro hospital, o Hospital Universitário de San Antonio, disse que uma mulher de 66 anos se encontrava em estado crítico.

O Distrito Escolar de Uvalde anunciou primeiro que as escolas do distrito tinham sido encerradas devido a tiros, e depois disse que a escola primária, com quase 600 alunos, comunicou a existência de um atirador.